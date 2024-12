Tvplay.it - Ribaltone Napoli, è cambiato tutto: Conte vuole chiudere i giochi

Ilgiocherà domani contro il Venezia, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato per.Dopo aver battuto il Genoa di Patrick Vieira allo Stadio Marassi per 1-2 prima di Natale, di fatto, ilè atteso da un altro match molto importante. Domani allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, la squadra di Antonioospiterà il Venezia di Eusebio Di Francesco. Gli azzurri, almeno sulla carta, sono sicuramente favoriti, ma comunque dovranno fare diper vincere., è(Ansa Foto) tvplay.itDa un lato, infatti, i lagunari hanno bisogno di punti per salvarsi, mentre dall’altro ilha bisogno di fare punti per cercare di restare vicino all’Atalanta capolista. Lo stesso Antonio, che parlerà tra qualche minuto in conferenza stampa, è ben consapevole delle difficoltà che porta con sé il match contro il Venezia.