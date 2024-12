Ilgiorno.it - Pesa la mancanza di una sede fissa. Mercatino solidale, bilancio grigio

Si è rinnovata e consolidata anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la tradizione del, giunta al traguardo dei 20 anni. Attivo dal 2004, il“Fuoriluogo” non ha un suo spazio fisso e stabile, ma ad ogni stagione trova una collocazione diversa, questa è stata la seconda all’interno dell’ex Caffè Letterario, in via Tito Fanfulla. Ilè organizzato da una decina di associazioni che sono parte di Lodi, progetto che unisce e fa collaborare diverse associazioni no profit del Lodigiano. Date le dimensioni limitate dell’ex Caffè Letterario, non tutti gli appartenenti a Lodihanno potuto partecipare al, presenti infatti dal 7 al 23 dicembre i nomi più storici: Amici di Serena, che si occupa di combattere la leucemia e che aderisce al “Progetto Chernobyl”, con cui ogni anno vengono ospitati bambini bielorussi che vivono in zone con problematiche dovute alla centrale; l’associazione Pierre che promuove il teatro, la danza, la musica; anche la comunità il Pellicano, poi Adica, Leila, Amici del Marajò, che fanno attività nell’omonima zona del Brasile, Italia per il Coged, l’ associazione Danelli e Alis, Italia Perù.