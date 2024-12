Ilrestodelcarlino.it - Nasce al Murri l’ambulatorio per ferite difficili

Certenon sono semplici da guarire, hanno bisogno di percorsi specifici e professionisti preparati.per questoper leche fa capo al reparto di chirurgia dell’ospedale, guidato dal primario Silvio Guerriero. Si tratta di un ambulatorio multi-specialistico che tratta lesioni che mostrano una difficoltà di cicatrizzazione ed è gestito dal chirurgo vascolare Angelica Cambiaghi insieme al chirurgo-senologa Sabina Vacirca e dall’infermiera specializzata in wound care Barbara Piccirilli, oltre a Matteo Grilli, infermiere che gestisce. Un punto di riferimento per svariate specialità sanitarie ospedaliere e territoriali che fa leva su un’efficiente multidisciplinarietà. I pazienti che vengono presi in carico sono visitati da un chirurgo vascolare/generale, una infermiera specializzata e poi, in base alle singole necessità, potranno essere visitati dalle malattie infettive, dal dermatologo o dal reumatologo.