Milan-Roma, il pronostico marcatori: spunta un difensore, Dovbyk non si tira indietro

Si avvicina sempre di più il match che vedrà scendere in campo. Due squadre forti e soprattutto alla ricerca di punti. I giallorossi, infatti, stanno vivendo una stagione a dir poco catastrofica che li vede al decimo posto in classifica con dodici lunghezze di distanza dalla zona Conference League. I rossoneri, invece, sono più vicini alla zona europea, ma non stanno comunque rispettando le aspettative che c’erano durante l’estate. Proprio per questo motivo la volontà di entrambe le compagini sarà quello di portare a casa il risultato e, soprattutto, i tre punti.La, inoltre, ha bisogno di conferme dal punto di vista mentale e trionfare contro ilsarebbe una grande spinta in vista dei prossimi impegni. I giallorossi, infatti, dopo i rossoneri dovranno giocare il Derby contro la Lazio.