L’exploit di Stella Piccinini | dai bulli all’argento tricolore

Quelle prese in giro dei compagni di scuola per qualche chiletto in più quand’era piccola si sono trasformate in un’occasione per scoprire un talento insospettato. È figlia della determinazione l’avventura sportiva della 14enne castrocareseMarys, fresca vincitrice della medaglia d’argento ai Campionati nazionali giovanili di kudo a Roma. A batterla, in finale un’altra atleta di casa nostra e sua compagna di squadra, la meldolese Arianna Vlad. "Ho iniziato a frequentare la palestra quando avevo 8 anni – racconta–. All’epoca ero in sovrappeso e venivozzata dai coetanei. Grande appassionata di film quali Karate Kid, nel momento in cui a Castrocaro ha aperto un centro di kudo ho scelto di frequentarlo, col pieno sostegno di mamma e papà". Con il kudo è stao amore a prima vista e la piccola ha dimostrato subito di avere stoffa.