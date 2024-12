Ilfattoquotidiano.it - La “teoria dell’uva” per trovare l’anima gemella: ecco come funziona il trend che spopola su TikTok

I pranzi e i cenoni ancora da digerire, i giochi, le famiglie riunite e le case e le strade addobbate a festa. Trascorso Santo Stefano, è tempo di bilanci e resoconti dell’anno appena passato. Ma soprattutto di nuovi obiettivi e propositi. Tutti hanno un sogno o un desiderio per il 2025: per molti, è. E su Tik Tok è tornata are la “grapetheory”. Ma di cosa si tratta? Secondo questa credenza, mangiare velocemente dodici acini d’uva allo scoccare della mezzanotte di Capodanno aiuterebbe aun partner.Sul colosso social cinese fioccano già i video-racconti di amori sbocciati nel 2024 proprio grazie a questo rituale: montaggi e brevi clip nelle quali si dà credito alla. C’è chi ha trovato nell’uva il proprio Cupido e chi, invece, prova già ad affidarsi al, in attesa della notte di San Silvestro.