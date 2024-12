Lanazione.it - Innovazioni tecnologiche. Vanto, ma anche spine di una comunità ’vivace’

In città ogni innovazione tecnologica ha dovuto sempre vincere una iniziale diffidenza, se non una vera e propria avversione, da parte di chi vedeva nel progresso un attacco alla propria attività. Così è stato per la ferrovia marmifera (nella foto), per il pontile alla Marina, per i primi opifici costruiti da imprenditori stranieri, quasi che la tecnologia fosse un nemico. I primi episodi di cui si ha notizia avvengono alla metà del XIX secolo quando, Andrea Del Medico nel 1845 e il fratello Carlo nel 1852, chiedono la concessione per la costruzione di una ferrovia che vada dalle cave al mare. Il primo tentativo è autorizzato da Francesco IV ma resta solo un progetto sulla carta. Il secondo è autorizzato da Francesco V ma deve fare i conti con la rabbia dei lizzatori che nella realizzazione della strada ferrata vedono a rischio il proprio mestiere che esiste da secoli.