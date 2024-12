Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Disney è molto soddisfatta dal gioco, secondo un noto insider

sembra aver trovato un tesoro nascosto con, l’ultimo capitolo videoludico che reinventa le avventure dell’archeologo più famoso del cinema.DifattiJez Corden, giornalista di Windows Central, la soddisfazione diper il progetto è tale da spingere verso possibili seguiti, sebbene nulla sia ancora stato annunciato ufficialmente. Il, sviluppato da MachineGames e Bethesda, ha riscosso infatti un grande successo, sia in termini di critica sia di pubblico, consolidando il fascino del franchise anche in ambito videoludico e non soltanto in quello cinematografico.Leggiamo le dichiarazioni condivise da Jez Corden nel corso dell’ultimo episodio di The Xbox Two (grazie a GamesRadar):“Mi è stato detto da una buona fonte che non hanno finito cone cheè contentissima di come è andato il