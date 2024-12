Bergamonews.it - Il Volley Bergamo si regala una chiusura di 2024 ai piani alti, coach Parisi: “Piedi per terra e tranquillità”

Leggi su Bergamonews.it

Quattro vittorie consecutive non capitavano aldal 2018. Era ancora la vecchia società, prima delle salvezze raggiunte in extremis, prima della rifondazione societaria. Insomma, una vita fa, in termini sportivi. Sono trascorsi 6 anni: era il periodo a cavallo tra novembre e dicembre, arrivarono successi contro Brescia, Cuneo, Filottrano e Chieri, più il quinto con il Club Italia per arrotondare e fare 5. Da lì in avanti son capitati ottimi periodi da tre vittorie, ma mai un poker e men che meno una cinquina, quella che si può avverare battendo Talmassons domenica 5 gennaio.Prima, però, c’è il sogno Coppa Italia. Il settimo posto conquistato alla fine del girone d’andatala sfida contro Scandicci al PalaWanny di Firenze. Missione quasi impossibile (si gioca domenica 29 dicembre), anche se due anni fa nei quarti è arrivato proprio un successo sul campo della finalista Scudetto del— soprattutto con l’entusiasmo di chi cavalca una striscia positiva di un dicembre perfetto grazie alle vittorie con Cuneo, Firenze, Perugia e Busto Arsizio, concedendo soltanto un set alle avversarie (Firenze).