Il futuro di Xbox è decisamente positivo: lo rivelano le classifiche PlayStation, per un noto analista

Ildiè a dir poco, secondo Mat Piscatella,dell’industria videoludica e direttore esecutivo di Circana.Nonostante gli ultimi anni siano stati difficili per le vendite delle console,sta cambiando rotta puntando su una strategia innovativa: collaborare con altre piattaforme, come dimostrano ledi vendita, dove i giochi Microsoft figurano sempre più frequentemente. Questa svolta multipiattaforma, unita al corretto bilanciamento tra Game Pass e vendite tradizionali, sta posizionando la divisione gaming di Microsoft per un 2025.Come riportato da GamesRadar,non intende più limitarsi alla competizione diretta nel mercato delle console, ma punta a sfruttare il proprio catalogo giochi per raggiungere un pubblico più vasto.