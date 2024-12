Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, un nuovo si per Matera: è il consigliere Iorio di Arpaia

Tempo di lettura: 2 minutiDiventa sempre più capillare la presenza sul territorio di. Come già era stato anticipato nei giorni scorsi dal Senatore Domenico, nel contesto della conferenza stampa prenatalizia, un“si” viene incassato dai meloniani. A fornirlo è stato ilcomunale diDomenico. “Entro a far parte di un gruppo coeso e compatto – fa presente l’esponente in questione – sono orgoglioso di partecipare ai lavori di un progetto che può dare una importante voce al nostro territorio. In tal senso risultano senz’altro essere determinanti il ruolo e l’azione del Senatore Domenicoche si sta rilevando essere una preziosa interfaccia per la Valle Caudina e per il Sannio intero. Come cittadino e come amministratore ritengo che questa sia una grandissima possibilità per il territorio tutto”.