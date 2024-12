Scuolalink.it - Decreto Milleproroghe: novità per la scuola e i concorsi

Il, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre (-legge n. 202), introduce importanti disposizioni per la. Il provvedimento entra in vigore oggi, 28 dicembre, e attende l’iter parlamentare per la conversione in legge definitiva. Ecco le principalidell’articolo 5 riguardanti il settore scolastico. Accesso aiper gli ITP Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) potranno continuare ad accedere aicon il solo diploma anche nel 2025. Ilmodifica l’articolo 22, comma 2, dellegislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituendo la data limite “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”. Questa proroga rappresenta un’opportunità per chi desidera partecipare aisenza dover conseguire ulteriori titoli accademici. Proroga per le equipe formative territoriali Il supporto alla digitalizzazione scolastica da parte delle equipe formative territoriali verrà esteso fino all’anno scolastico 2025/2026.