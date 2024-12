Linkiesta.it - Cronaca della cronica crisi idrica in Sicilia

Peccato che l’acqua non si possa impacchettare, con la carta da regalo e il fiocco come si deve. Ma è arrivata come un dono, un dono prezioso, l’acqua. Finalmente. Siamo a Caltanissetta, quartiere Poggio Fiorito. Questa estate gli abitanti del luogo sono stati involontari protagonisti di una specie di nuovo record mondiale: sessantaquattro giorni senza acqua corrente. Gran girare di autobotti e bidoncini, erogazioni a singhiozzo, flebili rivoli notturni per dare un velo di speranza alle cisterne assetate. Poi qualche giorno fa, il miracolo. Vincenzo, sessantaquattro anni, è stato il primo ad accorgersi di quello che stava accadendo, e il suo racconto sembra quasi ai confinirealtà: «Mi sono svegliato presto, come al solito, e mentre facevo colazione in cucina ho sentito un rumore strano provenire da giù».