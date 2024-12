Corrieretoscano.it - Cinque nuovi consiglieri di amministrazione per il Monte dei Paschi di Siena

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ildeidiguarda al futuro e trovaequilibri dopo il ‘disimpegno’ parziale del ministero dell’economia e delle finanze. Il consiglio didella banca, riunitosi sotto la presidenza dell’avvocato Nicola Maione, ha proceduto, con voto unanime e con il parere positivo del collegio sindacale alla nomina per cooptazione di Alessandro Caltagirone (non indipendente), Elena De Simone (non indipendente), Marcella Panucci (indipendente), Francesca Renzulli (indipendente) e Barbara Tadolini (indipendente).Tale nomina è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate daindipendenti, indicati nella lista del Ministero dell’economia e delle finanze presentata il 27 marzo.Irimarranno in carica sino alla prossima assemblea dei soci.