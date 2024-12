Quotidiano.net - Cecilia Sala e l’ombra dell’intrigo internazionale: ipotesi ritorsione dopo l’arresto di un iraniano a Malpensa

Roma, 28 dicembre 2024 – Potrebbe essere legato aldi undi 38 anni all’aeroporto die in attesa di estradizione negli Stati Uniti, il fermo della giornalista italiana, detenuta nel carcere di Evin, a Teheran, e prelevata dall’albergo dove alloggiava, 24 ore prima del suo rientro in Italia. Man mano che passano le ore si fa strada l’di un intrigoin cui la giornalista potrebbe essere rimasta involontariamente intrappolata. E questo potrebbe rendere più complessa la partita della sua liberazione. Il Dipartimento di Stato sollecita il rilascio di, giornalista detenuta in Iran, e di tutti i prigionieri senza giusta causa. A destare più di un sospetto è la coincidenza temporale tra i due fermi: quello del cittadino svizzero-Mohammad Abedininajafabadi, tecnico informatico di 38 anni, accusato dagli Stati Uniti di “associazione a delinquere finalizzata alla violazione dell’International Emergency Economic Power Act, e per la fornitura di supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera”.