Addio a Olivia Hussey: fu Giulietta nel celebre film di Franco Zeffirelli

Ieri, 27 dicembre, si è spenta a settantatré anni, attrice britannica di origini argentine. La sua carriera ebbe inizio nel 1968, quando, appena diciassettenne, fu scelta daper interpretare la giovane Capuleti nelRomeo e. Il ruolo le valse un Golden Globe e un David di Donatello.Il sodalizio artistico con il regista fiorentino proseguì nel 1977 con la miniserie Gesù di Nazareth, nella quale prestò il volto a Maria. L’anno successivo vestì i panni di Rosalie Otterbourne nel kolossal Assassinio sul Nilo, tratto dal romanzo di Agatha Christie; in seguito, tuttavia, passò a pellicole e parti minori.: la causa per Romeo ee Leonard Whiting in Romeo eNel 2023, lei e il suo Romeo, Leonard Whiting, avevano intentato una causa contro la società Paramount Pictures.