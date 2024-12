Game-experience.it - Xbox Sebile, il nuovo brevetto rivela molti dettagli inediti sul controller Microsoft con feedback aptico

Leggi su Game-experience.it

Continuano le indiscrezioni e le notizie riguardanti ilpad che dovrebbe essere contraddistinto da tutta una serie di importanti novità, tra le quali troviamo anche il back.Come segnalato proprio in queste ore da Windows Central, il colosso di Redmond ha registrato una Novembre 2024 dedicato proprio a, un dispositivo di nuova generazione che unisce tecnologia avanzata, sostenibilità e connettività diretta al cloud.Questo recentesvela comepotrebbe ridefinire l’esperienza di gioco, introducendo funzioni inedite come backavanzato e connessione Wi-Fi diretta per ridurre la latenza, evidenziando dei motori aptici ad alta definizione, distribuiti in tutto il corpo delper simulare una vasta gamma di suoni e movimenti.