Ilgiorno.it - Vigevano, doppio furto nei garage di un condominio: rubati monopattino e bici elettrica

(Pavia), 27 dicembre 2024 -neidi unin via Marconi a. Ignoti ladri si sono introdotti nello stabile nella notte tra mercoledì e ieri, giovedì 26 dicembre, quando poi il loro raid è stato scoperto e denunciato ai carabinieri, intervenuti per il sopralluogo avviando le indagini. Hanno forzato due saracinesche e hanno rubato quello che di più prezioso hanno trovato all'interno: da unhanno portato via une dall'altro unacletta. Nessuno nelsi sarebbe accorto di quello che stava succedendo neie i furti sono stati quindi scoperti nella giornata successiva, quando ormai i responsabili erano già lontani con la refurtiva, di un certo valore economico, anche se non è stato quantificato con precisione.