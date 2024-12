Tpi.it - Trovati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso

dei duesulSono statidi Cristian Gualdi, 42 anni, e Luca Perazzini, 48, i dueromagnolida domenica scorsa sula 2.700 metri.Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 dicembre, poche ore dopo la ripresa delle ricerche, sospese ieri a causa delle cattive condizioni climatiche.I dueerano scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima al Cornode. Ieri, nonostante le condizioni meteo avverse, quattro finanzieri del soccorso delle Fiamme Gialle erano riusciti a raggiungere Vallone dell’Inferno, luogo dell’ultimo S.O.S. lanciato da Guldi e Perazzini,però trovare traccia, almeno in superficie, dei.Oggi nel sorvolo dell’area è stato utilizzato un dispositivo Sonar Recco già utilizzato nel febbraio 2021 sul Monte Velino per la ricerca di un gruppo di escursionistisotto una valanga.