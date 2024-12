Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità ricevimento del manto stradale resta chiuso a via Gardenia deviata la linea bus 066 e la 0 16 F quest’ultima Nei giorni festivi domani 28 e domenica 29 dicembre per lavori di realizzazione della del Pigneto se l’ha modificata la circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense possibili disagi sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3-viterbo nessun disagio per la linea Leonardo Express da Fiumicino aeroporto ricordiamo che fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione della ZTL del centro storico e del Niente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei giorni festivi da Tiziano Alfano è tutto Grazie per l’attenzione In collaborazione con Luce Verde infomobilità