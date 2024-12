Lanazione.it - Tra neve e ghiaccio con attrezzatura inadeguata. Tanti interventi per escursionisti in difficoltà

Monte Cucco (Perugia), 27 dicembre 2024 – Giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco umbri, impegnati in diverse operazioni di salvataggio in zone di montagna. Nel pomeriggio di oggi, 27 dicembre, un ragazzo di 23 anni è recuperato sul Monte Cucco: il giovane si era avventurato nei pressi della cima dove era presente, ma era andato ina causa dell’. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio, con il supporto dell'elicottero Drago, è riuscita a individuare il ragazzo e a recuperarlo in tempi rapidi. Successivamente, l’escursionista è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti necessari. Sul posto era presente anche personale del Sasu, che ha collaborato nelle operazioni di soccorso. Montagna pistoiese,sciatori nonostante il vento Sempre oggi 27 dicembre altri settesono stati tratti in salvo nell’area sopra Trevi, mentre alcuni automobilisti in panne hanno richiesto aiuto nella zona del monte Subasio.