Sky diventa la casa di TGL | golf a squadre su NOW con Tiger Woods e Rory McIlroy

Sky annuncia una partnership biennale con TGL presented by SoFi, la nuova lega difondata da TMRW Sports di. L’accordo include sia la stagione 2025 che quella 2026 e offrirà ai clienti di Sky Sport in Italia, Regno Unito, Irlanda e DACH la copertura esclusiva di ogni partita, comprese le semifinali e le finali al meglio delle 3.TGL, che prenderà il via il 7 gennaio su Sky e in streaming su NOW, in diretta dal SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida, fonde tecnologia e innovazione delcon modalità senza precedenti. La competizione presenta seidi stelle del– Atlanta Drive GC, Boston Common, Jupiter LinksClub, Los AngelesClub, New YorkClub e The BayClub – impegnate in una stagione che porterà ilin onda nei giorni di lunedì e martedì e si concluderà il 25 marzo: lesi affronteranno in partite di due ore su 15 buche progettate su misura, in un ibrido di azione virtuale e reale, offrendo ai fan l’opportunità di guardare i migliori giocatori del mondo con un’esperienza di visione nuova e coinvolgente.