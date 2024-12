Lettera43.it - Rumors su Tim: valuta il riacquisto delle azioni di risparmio e punta a snellire la struttura societaria

Il dossier sulleditorna al centro dell’attenzione di Tim e secondo indiscrezioni riportate da Reuters e Bloomberg, l’amministratore delegato Pietro Labriola starebbendo nuove strategie per gestire questa categoria di titoli. Sebbene il gruppo non abbia rilasciato commenti ufficiali, il mercato ha reagito positivamente, con lediin crescita dell’1,4 per cento a 0,24 euro e leordinarie in aumento dell’1,36% a 0,25 euro.Le ipotesi in campoLe ipotesi in discussione prevedono, come primo passo, il coinvolgimento del principalesta Vivendi, il cui supporto sarebbe fondamentale considerando che un’operazione di questo tipo richiede l’approvazione di una maggioranza qualificata deglisti. Unaopzioni allo studio sarebbe il, almeno parziale, e l’annullamentodi, una mossa che permetterebbe di proteggere il flusso di cassa della società e semplificare laaziendale.