Quifinanza.it - Poste Italiane condannata a risarcire pensionato per truffa SMS: rubati 18.000 euro

Leggi su Quifinanza.it

Un uomo di 73 anni, residente a San Casciano Val di Pesa, ha vinto una causa legale contro, ottenendo un risarcimento di 18.039, somma sottratta dal suo conto corrente in seguito a un attacco di phishing.La sentenza, emessa dalla terza sezione civile del tribunale di Firenze, stabilisce chenon ha adottato adeguate misure di sicurezza per proteggere il proprio cliente da unainformatica.Come è avvenuta ladel falso SMSIl 18 ottobre 2021, ilha ricevuto un SMS ingannevole con il logo di. Il messaggio, che sembrava provenire legittimamente dalla banca, segnalava un presunto problema sul suo conto e invitava il destinatario a cliccare su un link per risolverlo. Dopo aver cliccato sul link, l’uomo è stato contattato telefonicamente da un finto operatore di, il quale gli ha chiesto di inserire la sua tessera Postamat in un lettore per “risolvere un problema di sicurezza”.