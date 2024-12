Ilrestodelcarlino.it - Patrignani dal calcio a 5 al Fano: "Ma devo dare di più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alessio, 33 anni, viene da una lunga carriera nela 5, ma si è ben inserito nelfacendosi trovare sempre pronto ogni volta che è stato chiamato in causa da mister Spendolini. Per lui questa rappresenta davvero una straordinaria opportunità. "Sono molto contento di quest’avventura e di far parte di questa nuova squadra nata da pochi mesi – dice– anche se a livello personale non sono del tutto soddisfatto perché ancora sto rendendo poco, diciamo sono al 50% di quello che posso fare". Nel gruppo, Alessiofa parte di quella schiera di giocatori di una certa età chiamati a far da balia ai ragazzini, ma il centrocampista fanese ha la vitalità dei giovani. "Io mi sento di stare sempre al livello dei giovani, cerco di non guardarli mai dall’alto.