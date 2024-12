Ilfoglio.it - Meloni d’inclusione. Il governo mette più soldi sull'AdI (l'ex RdC)

C’è una novità importante nella legge di Bilancio, di cui però si parla poco, perché l’opposizione non ha interesse a evidenziarla e la maggioranza ha difficoltà a rivendicarla. È l’ampliamento della platea e dell’importo dell’ex Reddito di cittadinanza (Rdc), riformato dale suddiviso in Assegno di inclusione (Adi) e Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Con un emendamento alla legge di Bilancio, che verrà discussa oggi al Senato dopo l’approvazione alla Camera, sono state apportati delle modifiche che faranno aumentare i beneficiari di oltre 100 mila nuclei familiari e incrementare l’entità del sussidio, per una spesa che sarà di circa 600 milioni di euro in più all’anno. Ilha abolito il Rdc, sostituendolo con l’Adi destinato ai nuclei cosiddetti “inoccupabili”.