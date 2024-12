Liberoquotidiano.it - Los Angeles, a fuoco il Morrison Hotel reso celebre dai Doors

A Los, Usa, un grosso incendio ha gravemente danneggiato l'exdall'omonimo album del 1970 dei. L'edificio di quattro piani, che da più di un decennio è abbandonato, ha bruciato per quasi due ore, e sono stati necessari più di 100 vigili delper domare le fiamme, ha comunicato il Dipartimento dei Vigili deldi Los. Diversi occupanti che si trovavano all'interno dell'edificio sono riusciti a fuggire senza riportare ferite, tra cui tre persone che sono state salvate dai vigili delal terzo piano, come dichiarato dal dipartimento. Il tetto dell'edificio è crollato, lasciando in dubbio l'integrità strutturale della struttura. Ilè stato immortalato sulla copertina del quinto album dei The