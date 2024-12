Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Bormio in DIRETTA: infortuni a catena. Dopo Sarrazin, si fa male anche Zazzi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.20 Tra poco partirà l’elicottero con Pietro. Vedremo quando potrà ripartire la.13.17 Pietrosta ricevendo i soccorsi e viene preparato per essere caricato sull’elicottero. Davvero unanerissima per le cadute.13.14 Pietroè ancora sulla neve. Si tiene una gamba e viene soccorso. Speriamo che non sia nulla di grave.didavvero falcidiata dalle cadute.13.11 Pietroè sotto i tempi di Alexander nel tratto iniziale, quindi colpisce una porta e cade.13.08 Il prossimo italiano al via sarà Pietrocon il n° 45.13.06 Buon decimo tempo per il tedesco Simon Jocher a 1.55, quindi l’austriaco Vincent Wieser è 17° a 2.32.13.04 Lo statunitense Wiley Maple salta una porta ed è 29° a 3.