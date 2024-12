Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta ultras dell’Inter, i verbali di Beretta: “Marotta mi ha salvato da una denuncia”. E il manager replica: “Non è mai successo”

Racconta tutto: come controllava la curva, i biglietti, i parcheggi, il merchandising, retroscena dell’omicidio dell’altro capo della curva, Vittorio Boiocchi. Mette anche a verbale che, una volta, l’amministratore delegato e presidente Beppelo hada una. L’ex leader della curva, Andrea, è un fiume in piena con i pm della procura antimafia di Milano.Dopo l’arresto per l’omicidio del rampollo di ‘ndrangheta Antonio Bellocco e una seconda custodia cautelare per l’sui business del settore più caldo del tifo nerazzurro, “Berro” parla. La sua vita da collaboratore di giustizia sta aiutando i magistrati Sara Ombra e Paolo Storari, coordinati dall’aggiunto Alessandra Dolci, a ricostruire nei dettagli le dinamiche attorno allo stadio.Ora il Corriere della Sera pubblica le trascrizioni dei primi tre interrogatori.