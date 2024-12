Lanazione.it - I versi di Olinto Gherardi in beneficenza. Il volume inedito sosterrà due associazioni

Un ricordo su carta stampata e con finalità benefiche. Ciò che alla persona in questione avrebbe fatto immensamente piacere. "Chi semina, raccoglie Poesie.": ilcostituisce l’opera postuma di, personaggio assai conosciuto a Sansepolcro che è prematuramente scomparso il 7 giugno 2023 all’età di 67 anni. E’ la terza pubblicazione di poesie, voluta dalle figlie di, Alessandra e Fiorenza, che hanno ritrovato queste composizioni - ancora inedite – nel computer del padre, decidendo di raccoglierle in un libro contenente anche sue foto, perché di passioni non aveva soltanto quella per le liriche scritte. Il disegno della copertina è stato realizzato da Michele Foni conripreso di spalle sulla stradina di un bosco che aveva immortalato con la macchina fotografica e che compare nella pagina successiva quale copertina ipotetica.