Liberoquotidiano.it - Ferrovie: sindaco Cosenza scrive a Mattarella, 'Alta velocità indispensabile per Calabria'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - IlFranz Caruso ha chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio, un intervento urgente a favore della realizzazione dell'ferroviaria Salerno-Reggio, ritenendo l'infrastrutturaper lo sviluppo della, del Mezzogiorno e del Paese. L'istanza è stata formulate dalFranz Caruso in una lettera, non solo nella sua qualità di Primo Cittadino di, ma anche in nome e per conto del Comitato tecnico/politico, composto da numerosi altri Sindaci e Amministratori locali, nonché da tecnici competenti in materia ferroviaria e Docenti Universitari di riconosciuto prestigio, anche loro interessati a promuovere la realizzazione dell'Av Salerno- Reggio.“Per come da Lei sostenuto, Signor Presidente-Franz Caruso nella missiva indirizzata al Capo dello Stato - in occasione della seconda edizione della Fiera Let Expo, anche io sono fermamente persuaso che il settore della mobilità, dei trasporti e della logistica “è elemento essenziale nella crescita”.