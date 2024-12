Movieplayer.it - Capodanno 2025: Cinecittà World propone attrazioni, spettacoli, concerti e DJ set

Leggi su Movieplayer.it

A Roma si potrà festeggiare il, dove sono in programmae DJ set a partire dalle 18.accoglierà ospiti di tutte le età per celebrare l'arrivo del: il programma diprenderà il via alle ore 18 del 31 dicembre e proseguirà fino alle 8 di mattina, trasformando il Parco Tematico del Cinema e della TV di Roma in un enorme Villaggio del Divertimento. Per festeggiare ci saranno ben 40, 8 cene e cenoni a tema, 10dal vivo,, DJ Set (commerciale, reggaeton, revival, techno.) e la mezzanotte con i fuochi d'artificio. Un'offerta per tutte le età L'amministratore delegato di, Stefano Cigarini, ha dichiarato: "Tutti possono trovare il proprio .