Beautiful Anticipazioni Puntate Americane |  Ridge Ricatta Carter!

: Ridge lancia un ultimatum a. E’ scontro tra Brooke e Hope! Entra in scena Justin Barber.: Ridge affrontaper il tradimento e gli chiede di lasciare Hope! Justin Barber chiamato a consultare i documenti che legittimerebbero Walton come nuovo proprietario della Forrester Creations! Brooke non riconosce più sua figlia!Svolta importante nella trama che vede al centro della scena, Hope ed il progetto per usurpare la Forrester Creations a Steffy e Ridge! Lesullepromettono interessanti colpi di scena! Vedremo che Brooke, dopo aver riferito a Ridge il losco piano del Walton e della Logan, si recherà dalla figlia per ammonirla severamente! Pur condannando aspramente il suo gesto, non esiterà a spendere dure parole anche per Steffy, rea di aver creato un clima in azienda autoritario ed asfissiante! Ridge, intanto, consulterà Justin Barber, al quale consegnerà i documenti redatti daper tentare “il colpo di stato”.