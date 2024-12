Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 26 dicembre, testa a testa tra Salemme e il Conte di Montecristo

Leggi su Lapresse.it

Nella serata tv di, giovedì 262024, in access su Rai1 ‘Affari Tuoi’ registra una media di 5.022.000 spettatori (26.6%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 3.219.000 spettatori pari al 17%. Su La7 ‘In Onda’ 1.211.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 ‘Il Cavallo e la Torre’ 1.047.000 spettatori (5.6%), Un Posto al Sole 1.263.000 spettatori (6.7%). In prima serata su Rai1 la diretta dello spettacolo teatrale ‘Natale in casa Cupiello’ di Vincenzoha registrato una media di 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 la prima parte del film Tv ‘Ildi’ 3.250.000 spettatori con share del 19%. Su Italia1 ‘Una tata magica’ 1.085.000 spettatori (6.4%). Su Rai2 ‘BellaFesta’ 624.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rai3 ‘Dallamericaruso – Il Concerto Perduto’ 580.