Aereo precipitato in Kazakistan, l'Azerbaijan Airlines sospende i voli verso sette città russe

Baku, 27 dicembre 2024 – Recuperata la seconda scatola nera del volo della Azerbaijanneloccidentale il giorno di Natale. Le prime indicazioni suggeriscono che il volo J2-8243 potrebbe essere stato abbattuto da un missile del sistema antirusso. Per il momento il Cremlino si è trincerato dietro un "". "È in corso un'inchiesta" e "fino alle conclusioni non ci riteniamo autorizzati a fornire valutazioni e non lo faremo", ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Al contrario l’Ucraina accusa Mosca, che – a suo dire – “deve essere ritenuta responsabile per l'abbattimento”. epa11794679 Rescuers carrying a passenger wounded in a Azerbaijan Airline plane crash in Kazakhstan, arrive with a medical plane at an airport outside Baku, Azerbaijan, late 26 December 2024.