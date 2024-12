Ilfattoquotidiano.it - Addobbi natalizi irregolari, maxi sequestro della Finanza: oltre 47 milioni di prodotti

da parteGuardia didel comando provinciale di Milano di. I finanzieri del Gruppo di Legnano, dopo una attività di controllo del territorio, hanno individuato nel legnanese tre grandi magazzini nei quali erano in vendita300mila articoli frae accessori per le feste riportanti la marchiatura CE in assenza delle condizioni previste, che sono stati sottoposti acon la denuncia alla Procura di Busto Arsizio di tre soggetti per il reato di frode in commercio.A seguito di successivi approfondimenti, l’attività di indagine si è concentrata su due società importatrici entrambe con sede in provincia di Brescia. In esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Busto Arsizio, i finanzieri hanno trovato nei locali e nei magazzini delle società47(articoli per feste,, decorazionie e altro) recanti indebitamente la marchiatura CE.