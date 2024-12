Ilgiorno.it - A fuoco un palazzo del centro. I pompieri salvano due persone. Si indaga su eventuali incursioni

È stata una sera di Natale con imprevisti e anche con qualche brivido incittà, dove un incendio è divampato nello scantinato di un’abitazione di via Orrigoni, non lontano dalla stazione. I vigili delsono intervenuti sul posto poco prima delle 22 e hanno tratto in salvo dueche si trovavano all’interno dello stabile, che è stato evacuato quando il fumo già aveva iniziato a salire fino ai piani alti. Uno dei due residenti era allettato e i vigili del, con l’aiuto dei medici e dei soccorritori inviati sul posto da Areu, lo hanno trasportato con una barella già per le scale, portandolo in salvo all’esterno dell’edificio. Per nessuno dei due è stato necessario il ricovero: nonostante le fiamme e il fumo non sono rimasti né feriti né intossicati. Ciononostante i vigili deldi Varese, intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a mettere in sicurezza l’edificio.