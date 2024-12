Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-12-2024 ore 10:30

Luceverdetrovati dalla relazione per una perdita d’acqua chiusa via Aurelia tra via Madonna del Riposo e via Cardinal mistrangelo inevitabili ripercussioni alper incidente rallentamenti in via di Porta Furba all’altezza di via Tuscolana in direzione dell’appia a Castel Fusano ancora chiusa Viale della Villa di Plinio tra via Cristoforo Colombo e via dei Pescatori la riapertura è prevista per domani anche quest’anno sono in servizio le linee bus e circolari gratuite le cosiddette Friuli free 2 e la linea elettrica 100 la prima parte da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani ed entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 parte arriva a Porta Pinciana transitando anche per Largo Chigi sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti come sempre tutti i dettagli di queste al treno sono disponibili sul sito