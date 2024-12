Studentessa di 17 anni trovata morta dai genitori in camera da letto a Natale. Il caso nel Padovano

Leggi su Open.online

La notte disi è trasformata in un incubo per una famiglia di Brugine, un piccolo comune in provincia di Padova. Una ragazza di soli 17, Katharina Grande, è statanella suada. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che la vita dell’adolescente sia stata stroncata a causa di un malore legato a una crisi epilettica. L’adolescente frequentava l’Istituto superiore De Nicola di Piove di Sacco e aveva trascorso la vigilia con alcuni amici. Rientrata a casa, aveva salutato ied è andata a dormire. La mattina del 25 dicembre, non vedendola scendere per la colazione, isono entrati nella sua stanza, ma l’hannopriva di vita. Inutile il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, che ha potuto solo constatarne il decesso.