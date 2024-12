Cityrumors.it - Sinner, ora che fai? Colpo basso durante le feste

Leggi su Cityrumors.it

Brutta notizia per il tennista italiano Jannik, numero uno del mondo, propriole festività. L’indizio è arrivato sui social networkAmori che sbocciano, amori che si raffreddano. Nel mondo del tennis, dove capita spesso che racchette e palline si intreccino a storie personali, le cronache rosa trovano sempre spazio tra una volée e un passante. Se da un lato fioccano annunci di nozze e promesse eterne, dall’altro ci sono legami che sembrano vacillare, lasciando spazio a dubbi e silenzi. O magari, come in questo caso, a indizi sui social network che possono far pensare a qualche cambiamento in atto., ora chele(Ansa Foto) – Cityrumors.itMentre si moltiplicano i preparativi per i matrimoni di Casper Ruud con Maria Galligani, di Felix Auger-Aliassime con Nina Ghaibi, e di Alexei Popyrin con Amy Pederick, un’altra coppia del circuito è finita sotto i riflettori, ma non perggiare.