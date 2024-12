Lanazione.it - Rami sui binari e persone non autorizzate, mattinata di disagi per la circolazione dei treni

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 dicembre 2024 –punteggiata diper laferroviaria tra Toscana e Liguria. Poco prima delle 13 ritardi si sono registrati sulla linea Pisa-La Spezia a causa della segnalazione di “nonnei pressi della linea” a Sarzana. Sono intervenute le forze dell'ordine; laè rimasta a lungo sospesa. In precedenza sulla linea alta velocità Firenze-Roma laè stata rallentata con ritardi fino a 30 minuti in direzione Roma per accertamenti sulla linea tra Capena e Settebagni. Infine dalle 10 alle 12 laè stata sospesa tra Montecarlo e Altopascio sulla linea Firenze-Viareggio per la presenza disulla linea.