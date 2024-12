Lortica.it - L’astronave

Leggi su Lortica.it

Erano stati mandati in orbita terrestre il capitano Menco di Fontarronco, vicino a Frassineto, e Tonio delle Poggiola, famoso giostratore del “Poggiulino”.E per chi non conosce la giostra del Poggiulino, questa si corre nell’omonimo paese o frazione di Arezzo, che dominava il porto delle chiatte del lago Clanis, quando nella Valdichiana si era formato un vero e proprio lago. Il terzo astronauta era Bruno, il cacciatore di Levane.Tornando ai nostri tre astronauti, Menco aveva portato delle nane in porchetta liofilizzate, come riserve alimentari, e dei cardi gratinati, in quanto un suo parente era stato 100 anni prima in Scozia, dove il fiore del cardo è il fiore delle onorificenze, il fiore della nazione, anche questi liofilizzati e gratinati, dopo aver tolto l’amaro cuocendoli nel latte.