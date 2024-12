Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Petra furiosa con il conte Ayala

Cosa ci riservano le nuove puntate La? Al centro dei riflettori troveremo, che da un lato gioirà per i suoi successi lavorativi, mentre dall’altro sarà devastata dalla gelosia nel vederee Margarita insieme.AnticipazioniLaprende il posto di PiaUna vera e propria rivoluzione sta per arrivare a La. Tutto avrà inizio nel momento in cuiArcos con un ricatto, riuscirà a convincere Cruz a promuoverla a nuova governante della tenuta. La decisione della dark lady vedrà così ridimensionata Pia a semplice sguattera, una novità che non passerà certo inosservata ad Alonso.Mentre tutta la servitù sarà costretta a subire le angherie della Arcos, il marito di Cruz cercherà di scoprire i motivi che avranno portato la moglie a prendere questa decisione.