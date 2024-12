Thesocialpost.it - Grave incidente in Norvegia: autobus precipita in mare, diversi morti segnalati

Leggi su Thesocialpost.it

Unha colpito lasettentrionale, nel comune di Hadsel, lungo la strada E10. Uncon a bordo circa 60-70 persone è uscito di stradando parzialmente nello specchio d’acqua noto come Åsvatnet, vicino a Raftsundet.L’è avvenuto intorno alle 14:02 e ha subito attivato una massiccia operazione di soccorso. Sul posto sono intervenuti elicotteri provenienti da Bodø e Tromsø, unità della polizia locale e ambulanze. Le operazioni di salvataggio sono state ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da venti forti e piogge intense.Alcuni passeggeri sono stati evacuati in una scuola vicina, allestita come centro di accoglienza. Tuttavia, le autorità locali hanno già segnalato la presenza di vittime. Bent Are Eilertsen, capo di stato maggiore del distretto di polizia del Nordland, ha confermato che vi sono stati dei decessi, sebbene non sia ancora noto il numero esatto.