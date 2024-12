Federico ha fretta di nascere mamma Giulia lo partorisce per strada aiutata dalla suocera L’intervento del 118 Partoriente e neonato stanno bene E’ successo in provincia di Frosinone

Leggi su Dayitalianews.com

Un parto improvviso lungo laUn evento straordinario ha segnato la vigilia di Natale per, una giovanedi Patrica, indi. Mentre si stava recando all’ospedale Spaziani per dare alla luce il suo secondo figlio,, il parto è iniziato improvvisamente in auto, con laal volante.L’urgenza e la corsa verso l’ospedaleNel tardo pomeriggio del 24 dicembre,, titolare di un negozio di biancheria, ha rotto le acque mentre si trovava a casa con la. Resasi conto dell’urgenza, ha deciso di partire immediatamente verso il vicino ospedale Spaziani, distante solo pochi chilometri. Lungo la, le contrazioni sono diventate sempre più forti e ravvicinate, rendendo evidente che il piccolonon avrebbe aspettato di arrivare in ospedale.