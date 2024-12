Dilei.it - Damiano David racconta la nuova vita a Los Angeles: “È stato davvero spaventoso”

Leggi su Dilei.it

ha cambiato. Accantonato per il momento il progetto Maneskin, il cantante romano ha lasciato l’Italia per traslocare negli Stati Uniti, per vivere nuove avventure professionali e private. Dopo la rottura con Giorgia Soleri ha ritrovato l’amore con l’attrice e cantante americana Dove Cameron e accanto a lei sembra più sereno e felice che mai. Anche se non mancano le difficoltà sociali e le grosse differenze culturali tra Lose l’Europa.ha lasciato l’Italia, oggi vive a Losè il protagonista del primo numero del 2025 di Vogue Italia. L’artista, intervidal premio Pulitzer Andrew Sean Greer, ha parlato per la prima volta della suaa Los, città in cui si è trasferito per realizzare l’album da solista in uscita nel 2025 e a cui seguirà un tour mondiale da poco annunciato.