Dalla Roma all’Inter decisione presa | non si torna più indietro

In attesa del prossimo turno di campionato, di fatto, per lae l’Inter bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.Ladi Claudio Ranieri, dopo il brutto ko subito in trasferta contro il Como, ha fornito due risposte importanti. I giallorossi hanno infatti prima sconfitto 4-1 la Sampdoria di Leonardo Semplici nell’ottavo di finale di Coppa e poi il Parma di Fabio Pecchia per 5-0 in campionato.: non sipiù(LaPresse) tvplay.itCon la vittoria contro gli emiliani, visti anche gli altri risultati delle altre gare, laha portato a cinque punti il proprio vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Cagliari di Davide Nicola. Archiviato il match contro il Parma, la squadra di Claudio Ranieri ha adesso di fronte a sé delle partite molto difficili sulla carta.