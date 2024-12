Digital-news.it - Come far Litigare Mamma e Papà Crescentini-Morelli su Sky Cinema e NOW - Ondemand in 4K

Leggi su Digital-news.it

In occasione delle feste Skyregala in prima TV la commedia con protagonisti Carolinae GiampaoloFAR, in onda giovedì 26 dicembre alle 21:15 su SkyUno,in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Una storia a misura di bambino, con toni leggeri e divertenti che gioca con l’escamotage comico del ribaltamento della normalità: Gabriele, interpretato da Andrea Condè, vive in una famiglia apparentemente perfetta con i genitori Miriam (Carolina) e Stefano (Giampaolo). Tuttavia, influenzato dalle esperienze dei suoi amici, immagina che una separazione potrebbe migliorare la sua vita. Ognuno dei protagonisti dovrà fare il suo percorso di crescita compreso ovviamente Gabriele che, proprio quando l’avrà perduta, comprenderà quanto è bello avere una famiglia tutta coccole, sorrisi e merende biologiche.