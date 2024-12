Zonawrestling.net - AEW: Castagnoli si ferma sul più bello, decisa la semifinale del girone Gold

Puntata natalizia per la AEW con uno speciale di Dynamite denominato “Dynamite on 34th Street” e puntata quasi interamente dedicata al Continental Classic, con gli ultimi match dei due gironi da disputare per determinare i quattro semifinalisti. Neltre match da disputare e una situazione alla vigilia dell’ultimo turno che vedeva Claudiofavorito su tutti, visto l’impegno contro il fanalino di coda Komander e poi una situazione incerta con Ricochet che partiva con tre punti di vantaggio nel match contro Darby Allin e Will Ospreay e Brody King a cui una vittoria non sarebbe bastata senza ulteriori incastri con gli altri match.Ospreay vince e speraIl primo match della serata è stato quello tra Will Ospreay e Brody King, entrambi a quota 6 punti nel, entrambi con l’obbligo di vittoria per poi sedersi a guardare gli altri match e sperare in un clamoroso ribaltone.