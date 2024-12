Ilrestodelcarlino.it - Surfista in balìa delle onde salvato al largo di Ravenna

, 25 dicembre 2024 – Drammatico salvataggio in mare nel giorno di Natale ain difficoltà tratto in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto. L’uomo è stato portato in salvo, dopo essere stato avvistato, in tarda mattinata, ina circa 100 metri dalla riva, all'altezza del Bagno Mareblù a Punta Marina. Le condizioni del mare, molto mosso, hanno reso difficili le operazioni di soccorso. Un elicottero, un'ambulanza e una motovedetta della Capitaneria di Porto sono intervenuti sul posto, ma a causaaltesolo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere il giovane. Con grande coraggio, uno dei sub si è immerso e ha raggiunto a nuoto il, portandolo in salvo a bordo di un gommone. Il ragazzo, seppur infreddolito e con alcune escoriazioni, è fuori pericolo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.